Muzej Miramarskega gradu bo obiskovalcem na voljo tudi za novo leto, 1. januarja 2025. Odprt bo od 10. do 18. ure. Te dni bo med drugim v nekdanjih konjušnicah na ogled razstava sodobne umetnosti Naturae. Miramarski park bo odprt z običajnim zimskim odpiralnim časom, in sicer do 16. ure.

Za izredno odprtje je poskrbelo italijansko ministrstvo za kulturo. To je tudi omogočilo praznično podaljšanje drugih dveh državnih muzejev v FJK. To sta arheološka muzeja v Ogleju in Čedadu.