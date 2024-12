Miramarski grad in park dostopnejša za slepe in slabovidne

Ob mednarodnem dnevu invalidov so v muzeju Miramarskega gradu predstavili projekta, ki ju razvijajo na področju večje inkluzije in dostopnosti. Za najmlajše obiskovalce muzeja je po zaslugi tržaškega podjetja Saul Sadoch nastal prav poseben vodič za otroke - tipanka muzeja Miramarskega gradu. V pomoč pa je tudi slepim in slabovidnim osebam. Drugi projekt zadeva zunanje prostore, in sicer Miramarski park: gre za več informacijskih označevalnih tabel oziroma panojev, s pomočjo katerih bodo lahko prav vsi spoznavali lepote parka.

Tipanka je na razpolago na zahtevo obiskovalcev muzeja in združenj, ki prirejajo dejavnosti za slepe in slabovidne osebe. Kmalu pa se bo tipanka spremenila v zvočno knjigo v italijanskem in angleškem jeziku, v ta namen bodo namreč v muzeju izkoristili znesek, ki so ga zbrali od petih tisočink dohodnine Irpef. Na tak način se bo lahko še širši krog ljudi posluževal knjige.

Tudi z označevalnimi panoji v Miramaru ciljajo na čim širšo inkluzijo. Označevalnih tabel v Miramarskem parku se bodo lahko posluževali vsi, še posebej prijazne pa so starejšim osebam in slabovidnim ter slepim osebam. Nastali so s pomočjo sredstev, ki jih muzej namenja projektom za povečanje dostopnosti.

Oba projekta - tipanka in označevalne table v parku - se skladata z načeli Mednarodne konvencije o pravicah invalidnih oseb ter z odpravljanjem ovir spodbujata večjo samostojnost in vključenost.