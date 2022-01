Miren protest proti covidnemu potrdilu

Danes dopoldne so se nasprotniki covidnega potrdila ponovno zbrali pri Stari mitnici, da bi izrazili svoje nestrinjanje z vladnimi ukrepi. Med pomembnejšimi točkami, zaradi katerih še vztrajno protestirajo, je po novem obvezno cepljenje za starejše od 50 let.

Za mikrofonom se je med protestom zglasilo kar nekaj ljudi, ki so glasno nasprotovali trenutnim ukrepom, vlado obtoževali, da laže, in se zahvaljevali "vsem borcem in borkam, ki so se prišli borit za svobodo".

Množica ljudi je bila pisana, saj je bilo med njimi opaziti stare in mlade, nekaj študentov, ki so prišli s transparentom "Študenti proti greenpassu" ter nekaj družin z otroki.

Protest so pri Stari mitnici zaključili okoli 12. ure, nakar so se (vsak posamično) odpravili do Velikega trga, kjer je sicer še vedno prepovedano manifestiranje. Tam se je zbrala skupina približno 50 protestnikov, ki pa so jih policisti in karabinjerji kaj kmalu nagnali.