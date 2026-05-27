»Mirovni sporazum na Bližjem vzhodu je danes utvara«

Nova logistika v času vojne in podnebnih sprememb – fokus na Bližnjem vzhodu je bil naslov včerajšnjemu srečanju, prvemu iz niza posvečenega analizi sprememb in priložnosti za podjetja iz Furlanije-Julijske krajine, ki jih prireja Trgovinska zbornica Trst-Gorica. »Cilj je zagotoviti jasen in podroben pregled nacionalnih in globalnih dinamik, ki neposredno vplivajo na naša podjetja in našo skupnost,« je zbrane nagovoril predsednik zbornice Antonio Paoletti. Geopolitika ni ločena od pristaniške dejavnosti, je ugotavljal in opozoril na Hormuško, Sueško in Panamsko ožino, ki so kazalniki globalne ranljivosti. Zaustavil se je pri porastu cen goriva in plina ter posledično izjemnem dvigu stroškov za prevoz, pri neznankah v letalskem turizmu in pomorskih povezavah.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu - trenutno stanje in bodoče perspektive so v pogovoru z novinarjem dnevnika Il Piccolo Diegom D’Ameliom analizirali Alessia Melcangi, profesorica sodobne zgodovine Bližnjega vzhoda in Afrike na rimski univerzi La Sapienza, Francesco Talò, veleposlanik in posebni odposlanec za koridor IMEC, ter novinar in vojni poročevalec Fausto Biloslavo; v imenu Dežele FJK je pozdravila odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante.

Melcangi je ugotavljala, da je mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu danes utvara. Lahko le nadaljujemo z začasnim premirjem, do sporazuma, ki bi ponovno odprl Hormuško ožino, pa bo potrebno čakati. »Podcenjevanje nasprotnika je predsednika Trumpa pahnilo v zagato, iz katere se ne zna rešiti. En dan razglasi premirje, nato ga prekliče. Še sam ne ve, kaj bi. Iran je pokazal izjemno odpornost in ugotovil, da ima moč, vključno z nuklearno. Daljša je vojna, hujše so gospodarske in energetske posledice. Kriza je prerasla z geopolitične na energetsko krizo, na krizo koridorjev in dobavnih verig, vključno tistih s hrano, ki se odraža v našem vsakdanjem življenju.«