Tri celine na Pokalu Sedmak Bressan

V nedeljo je na pokritem kotalkališču na Pikelcu na Opčinah padel zastor nad Pokalom Sedmak Bressan. Mednarodni pokal v umetnostnem kotalkanju, na katerem nastopa skoraj vsa svetovna elita, organizira opensko športno društvo Polet. Letošnja izvedba pokala je nekako že petinštirideseta, saj je bil prvi Memorial Pavla Sedmaka, v spomin na Poletovega kotalkarja, na sporedu že leta 1981. Od leta 2009 pa so dodali še Memorial v spomin na mladega Poletovega kotalkarja Davideja Bressana. Na letošnji izvedbi so tekmovali kotalkarji in kotalkarice iz devetih držav in treh celin: Italija, Slovenija, Španija, Anglija, Danska, Francija, Hrvaška, Avstralija ter Slonokoščena obala. Na openskem kotalkališču je nastopilo okrog 270 kotalkaric in kotalkarjev, ki so tekmovali v vseh starostnih skupinah, od najmlajših pa do članic ter članov.

V starostni skupini mladink je prvo mesto osvojila Goričanka Maja Corsi, članica slovenske državne reprezentance in kotalkarskega kluba Renče. Corsi je bila za celih deset točk boljša od tekmovalke iz Slonokoščene obale Jessice Kouadio. Na tretje mesto se je uvrstila Italijanka Sara Barsottini. Dobrega rezultata se je v nedeljo veselila tudi poletovka Nina Dazzara, ki je bila nan koncu tretja. Dazzara je na Pokalu Sedmak Bressan prvi stopila na zmagovalni oder. Pred njo sta se uvrstili Danka Anna Boesen in Španka Maria Reina Divez de Rivera.

Openski Polet se je nato veselil še dveh uvrstitev na zmagovalni oder. Tretje mesto je v starostni skupini začetnic osvojila Lara Humar. Tretji je bil pri članih tudi Stefan Tomsic. »Z rezultati in nastopi naših kotalkarjev smo zelo zadovoljni,« je ocenil trener in duša Poleta Mojmir Kokorovec, ki je še dodal: »Pravzaprav smo nasploh zadovoljni s potekom turnirja, ki je bil kakovosten, dobro obiskan in vse je šlo skozi brez zapletov, kar ni tako samoumevno.«