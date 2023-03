Mit afriške umetnosti skozi sto eksponatov

V Skladišču 26 so odprli razstavo, na kateri so skupaj na ogled postavili afriške umetnine, ki so vplivale na dela Picassa, Man Raya, pa tudi na dela Calderja, Basquiata in Matissa. Obiskovalci si bodo do 30. julija oči lahko spočili na približno stotih afriških umetninah, med katerimi prevladujejo maske, skulpture in predmeti, ki so razdeljeni v devet tematskih sklopov. Večina afriških eksponatov prihaja iz osebne izbirke Bruna Albertina in Anne Alberghina, ki sta skupaj z Vincenzom Sanfom tudi kustosa razstave.

Avtorji so razstavo poimenovali Mit afriške umetnosti v 20. stoletju. Od Picassa do Man Raya, od Calderja do Basquiata in Matissa, z njo pa so želeli predstaviti povezavo med ustvarjanjem znanih umetniških zvezd 20. stoletja in afriško umetnostjo. Kot je na predstavitvi povedala kustosinja Anna Alberghina, se vpliv afriške umetnosti na Picassova dela dobro odraža v sliki Demoiselles d’Avignon, rdeče-rjava slika petih žensk, ki strmijo v gledalca, njihovi obrazi pa so podobni afriškim maskam. Na tržaški razstavi so na ogled skice, ki jih je Picasso risal, preden se je lotil omenjene slike.

Afriška umetnost je zaznamovala tudi Matissa, obiskovalci pa to lahko spoznajo preko razstavljenih fotografij nekaterih njegovih del. Kot je še povedala kustosinja, je evropske in ameriške umetnike 20. stoletja fascinirala mešanica afriške estetike, religioznosti in mističnosti. Kustos Bruno Albertino je ob tem še dodal, da je afriška umetnost dobila status, kakršnega si zasluži, relativno pozno. Šele v 50. letih preteklega stoletja, ko se je začel postopek dekolonizacije, pa je začela afriška kultura pridobivati samozavest, je povedal Albertino, ki je afriško umetnost začel spoznavati pred 30 leti, ko sta s soprogo Anno Alberghina začela potovati na črno celino.

Kot rečeno, je večina razstavljenih afriških predmetov del njune osebne zbirke. Artefakti, katerih avtorji niso znani, dokazujejo izjemno vitalnost in neverjetno raznolikost afriške produkcije. Najstarejši razstavljeni eksponat naj bi nastal konec 19. stoletja, je povedal Albertino, ki nam je med vodenim ogledom razstave razložil, da afriške maske sodijo med najbolj priljubljena in iskana umetniška dela celine. Na ogled so tudi figure golih žensk in moških, s katerimi so umetniki ponazarjali vez med tostranstvom in onostranstvom.

V eni od sob afriško mističnost lepo zaokrožajo svetlobne instalacije sodobnega italijanskega umetnika Marca Lodole, ki se je za svoja tri razstavljena dela v Skladišču 26 zgledoval po afriški umetnosti. Na ogled so še nekatera druga dela sodobnih umetnikov, ki jih je fasciniral afriški kontinent.

Razstava Mit afriške umetnosti v 20. stoletju bo na ogled do 30. julija, in sicer od torka do petka med 10. in 18. uro, ob koncih tedna pa med 10. in 20. uro. Ob vikendih vstopnice stanejo 13 evrov, med tednom pa 11 evrov. Obiskovalci imajo na voljo tudi vstopnice po znižani ceni.