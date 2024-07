30 milijonov težek rebalans

Občina Trst s poletnim rebalansom proračuna, ki je težek okoli 30 milijonov evrov, nakazuje, da namerava občutno več namenjati različnim naložbam in tudi tekočim stroškom. Tem bodo po novem namenili 6,4 milijone evrov, investicijam pa skoraj 23,2 milijona evra. Med slednjimi so predvidena tudi obsežna dela na dveh mestnih bazenih (Bianchi in bazen pri Sv. Ivanu). Vse to je mogoče, ker na občini že dve leti sprejemajo proračun že meseca decembra za prihodnje leto, je poudaril odbornik za finance Everest Bertoli.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.