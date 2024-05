Mlade vabijo, naj pobrskajo po fototeki in ustvarijo galerijo

Da bi spodbudili uporabo novega portala tudi med mladimi, sta Odsek za zgodovino in etnografijo NŠK ter društvo Bubnič-Magajna razpisala natečaj za mlade do 30. leta starosti. Vabita jih, naj si na novem portalu ogledajo Magajnove fotografije in samostojno izberejo temo za fotografsko galerijo, je včeraj izpostavil Sandor Tence iz društva Bubnič-Magajna. Predlagana galerija, ki bo po mnenju ocenjevalne komisije najboljša, bo nagrajena in objavljena na spletnem portalu Fototeka.it.

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine (do pet mladih), ki se morajo prijaviti na naslov odsek@knjiznica.it. Sporočilo naj ima kot predmet »prijava na natečaj Fototeka.it«, elektronsko pismo pa naj vsebuje osebne podatke vsakega člana (ime in priimek, datum rojstva, elektronsko pošto in telefonsko številko).

OZE NŠK bo sodelujočim nudil navodila za uporabo portala in bo na razpolago za tehnično pomoč. Vsak bo lahko prosil za največ 15 map, ki vsebujejo fotografije v nizki ločljivosti, sodelujoči pa bo evidentiral fotografije, ki bodo sestavljale končni izdelek. Ta mora vsebovati naslov, kratek opis vsebine in od deset do dvajset fotografij s krajšo didaskalijo. Organizatorji vabijo, naj svoje izdelke sestavijo v dvojezični obliki (slovenščini in italijanščini), sprejemali pa bodo tudi enojezične. Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali po dva predstavnika OZE NŠK in društva Bubnič-Magajna.

Sodelujoči lahko svoje izdelke oddajo do 15. septembra, rezultate natečaja pa bodo organizatorji sporočili do 31. oktobra.