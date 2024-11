Pet srečanj o migracijah

Razumevanje mednarodnih migracij je naslov izobraževalnega tečaja. oz. cikla petih srečanj, ki jih med novembrom in marcem 2025 prirejajo Italijanski konzorcij ICS, Društvo za pravne študije o priseljevanju (Asgi), združenje Articolo 21 in Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin v sodelovanju z Novinarsko zbornico, Novinarskim krožkom, deželnim sindikatom Assostampa, društvom Fuori dal Ghetto ter Rosarno filmskim festivalom. Lanski niz srečanj je požel velik uspeh, saj so v dvorani Veritas prešteli do 100 udeležencev (dodatnih 200 pa je bilo povezanih na daljavo). Letos si nadejajo, da bi bilo podobno: srečanja so odprta javnosti, so brezplačna in bodo potekala ob ponedeljkih med 17. in 19. uro po novem v Novinarskem krožku, mogoče pa jim bo slediti tudi na daljavo po zoomu. Več informacij na elektronskem naslovu capirelemigrazioni@virgilio.it, kjer zbirajo tudi prijave.

Cikel vključuje pet srečanj, ki jih bodo oblikovali strokovnjaki. Prvo bo 11. novembra posvečeno državljanstvu v Italiji in drugih državah Evropske unije s Paolom Bonettijem, profesorjem ustavnega prava na milanski univerzi Bicocca. Dne 2. decembra bosta odvetnica Ornella Fiore in novinarka ter soavtorica eseja, ki je bil objavljen pri Altrconomia Perdersi in Europa senza famiglia Cecilia Ferrara poglobili temo evropskih, državnih in lokalnih politik glede mladoletnih tujcev brez spremstva med zaščito in zapuščanjem.Prvo srečanje v prihodnjem letu bo 13. januarja posvečeno pravici do azila vzdolž evropskih meja z odvetnico Caterino Bove in predsednikom ICS Schiavonejem. 3. februarja bo beseda tekla o balkanski poti s predstavitvijo pomembne raziskave, ki sta jo izvedli univerzi v Trstu in Bologni. Spregovorili bodo pravnica Urša Regvar, ki na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja vodi področje azila in migracij, ter profesorja Dragan Umek in Claudio Minca. Niz se bo 10. marca zaključil z najbolj dramatično in žalostno temo, pridržanjem tujcev, »tej pravni pošasti, ki je pri nas center za repatriacijo v Gradišču«, je pojasnil Schiavone. Ob novinarju Altreconomia Luci Rondiju, ki je opravil preiskavo o zlorabi psihotropnih zdravil v teh centrih, bo gost Mauro Palma, nekdanji varuh pravic pridržanih oseb. V Italiji so tovrstne institucije prisotne že 25 let, rezultati pa so katastrofalni.