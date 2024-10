Z glavo razbil vetrobransko steklo

Pri nabrežinski železniški postaji je prišlo danes okoli 12.30 do prometne nesreče, v kateri se je poškodoval 70-letni voznik osebnega avtomobila. Moški, doma iz hrvaške Velikega Dola, je vozil po nadvozu nad železniško progo, ko je iz nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad avtomobilom znamke Opel Astra in trčil v ograjo ob cesti. Pri trku se je sprožila zračna blazina. Ko se je moški vanjo zaletel z glavo, je počila, voznik pa je z glavo silovito udaril v vetrobransko steklo in utrpel pretres možganov. Na kraj so prispeli nabrežinski karabinjerji, gasilci in reševalci službe 118. Ponesrečenca so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje naj ne bi vzbujalo skrbi.