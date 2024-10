Županje in župani s Tržaškega so na vigilijo dneva spomina na mrtve obiskali številne spomenika in druga spominska obeležja. V skupnem mimohodu v spomin na vse žrtve so med drugim postali v nekdanjem taborišču Rižarna, pred spomenikom štirim bazoviškim junakom in pred tistim na bližjem šohtu, ob obeh spomenikih v še neuresničenem Parku miru na Opčinah in še kje. V delegaciji so stopali Aleksander Coretti, Roberto Dipiazza, Igor Gabrovec, Monica Hrovatin, Tanja Kosmina in Paolo Polidori.