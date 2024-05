Za DS pomembni mladi, okolje in zdravstvo

Demokratska stranka se v Dolini predstavlja z listo šestnajstih kandidatov, na kateri je enako število žensk in moških. Na sredini predstavitvi v osmici Zobin v Boljuncu jih je podprlo več vidnih članov Demokratske stranke. Ob kandidatih so spregovorili Michele Di Donato, Maria Luisa Paglia, Caterina Conti, Valentina Repini, Francesco Russo in odhajajoči župan Sandy Klun. Vsi po vrsti so ponavljali, da je velik dosežek, da je levosredinska koalicija ostala enotna. Županski kandidat Aleksander Coretti pa je poudaril, da ni član nobene stranke in da je »prostovoljec v politiki«, levičar in antifašist.

16 raznolikih kandidatov

V igro se kot nosilka liste ponovno podaja občinska svetnica Alenka Vazzi. Prav tako so se za vnovično kandidaturo odločili Roberto Potocco (trenutno vodja svetniške skupine Skupaj-Insieme), odbornika Franca Žerjal in Antonio Ghersinich. Če so prvi trije še polni elana in bi radi z vnovično izvolitvijo prispevali k razvoju občine, je Ghersinich tokrat pripomnil, da bi bil zadovoljen, če ga po 29 letih v občinskem svetu zamenja mlajši kolega. »Sem pa vsekakor na razpolago, če bo potrebna pomoč,« je pristavil. H glasovanju za mlajše je s svojim zapisom (bila je odsotna) pozvala tudi Miljčanka, upokojena profesorica in ravnateljica Fiorella Benčič.

Najmlajši na listi je 21-letni Giacomo Buzzai, študent političnih ved iz italijanske družine; obiskoval je slovenske šole in se že od malega vključil tudi v slovensko vaško življenje. Z izvolitvijo bi rad prispeval h grajenju mostov med slovensko in italijansko skupnostjo ter med mladimi in institucijami. Franco Crevatin je bil pred leti že odbornik in svetnik v dolinski občini, zdaj pa ponovno kandidira, ker se želi zavzemati za okolje in ekološki prehod. Iste tematike zanimajo tudi upokojeno uradnico Alessandro Coloni. Med prioritetami upokojenega bančnika Walterja Kalca so mladi in okolje. Novinka v politični areni je Luciana Depolo, ki se je poročila v Ricmanjih in se preko otrok vključila v skupnost. Poleg že naštetih tem bi se upokojena profesorica Miroslava Kretschmar rada zavzemala tudi za zdravstvo, ki zanima tudi zdravnico Natalio Tamburini. Dario Javier Lobato Freire prihaja iz Ekvadorja, a že 17 let biva v Boljuncu. Diana Martinelli se bo zavzemala za Hrvatine, univerzitetni predavatelj Eric Medvet pa se je že od selitve v Ricmanje pred 15 leti približal Demokratski stranki. Kandidatno listo dopolnjuje še Riccardo Simonic.