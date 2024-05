Skabar za sožitje in sodelovanje

»Prisotni bomo na ozemlju, prisluhnili bomo ljudem.« S to obljubo je Martina Skabar sinoči sklenila predstavitev svojega volilnega programa in liste, ki jo podpira.

Županska kandidatka je predstavila programske smernice, katerim namerava slediti v primeru izvolitve na čelo Občine Repentabor. Njeno delovanje bo slonelo prvenstveno na sožitju in sodelovanju. Zavzemala se bo za povečane javne naložbe, med zaželenimi projekti je omenila prenovo občinske ambulante ter obnovo stare šole na Colu in redno vzdrževanje cest. Zaposliti namerava nove uslužbence na občini, območje Repentabra pa bi zaščitila in upravljala v sodelovanju z drugimi akterji. Navedla je ureditev razmerij z jusarji ter sodelovanje z LAS Kras. Posebej je izpostavila ključno vlogo civilne zaščite ter poudarila pomen varnega okolja, sociale, šolstva, podpore kulturi in športu ter tradicionalnim gospodarskim dejavnostim. Seveda pa ne gre izvzeti iz spiska podpore »krajevnim odličnostim,« nad vsemi Kraški ohceti.

Skabar podpirata na teh volitvah dve listi, občanska Skupaj za Repentabor, ki združuje predstavnike Slovenske skupnosti in drugih sredinskih zaveznikov, ter Alleanza Verdi - Sinistra. Kandidatke in kandidati liste Skupaj za Repentabor so predstavili nekatere teme in razloge za nastop v podporo Martini Skabar. Med vsemi se je še najbolj vsebinsko izpostavil deželni svetnik (in nekdanji župan) Marko Pisani, ki je napovedal, da bodo v naslednjih dneh predstavili alternativni načrt za preureditev Fernetičev, ki bo bolj v prid krajanom, je dejal.

Predstavitvam kandidatov so sledili pozdravi referentov strank, ki podpirajo naskok Martine Skabar na župansko mesto. Tržaški vodja Slovenske skupnosti Matia Premolin je navdušen nad »resnično levosredinsko koalicijo«. O Skabar je z materinsko prispodobo dejal, da bo izvrstna županja, saj »je mati in ve, kako skrbeti za naraščaj«. Za Zelene in Levico je pozdravila kandidatka za občinski svet Tiziana Cimolino, za socialiste pa Gianfranco Orel. Premolin je prinesel tudi pozdrave Marie Terese Bassa Poropat, koordinatorke Občanov, ter Nicholasa Garufija, videmskega referenta stranke +Europa.

Repentabrski prebivalci so pristna in tesna skupnost, je bilo večkrat slišati. Nesebično prijateljstvo in navezanost na javno dobro potrjuje tudi prisotnost predstavnikov liste sedanje županje Tanje Kosmina, ki so pozorno prisluhnili predstavitvi in nazdravili s tekmeci.