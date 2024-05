V Ogleju Koncert za mir z Mutijem

Svetovno znani italijanski dirigent, maestro Riccardo Muti bo v petek, 14. junija, ob 21. uri ponovno nastopil v Furlaniji - Julijski krajini. V oglejski baziliki bo Koncert za mir, na katerem bo Muti dirigiral Mladinski orkester Luigi Cherubini iz Ravenne. Glasbeniki, stari med 18 in 30 let, objeti v 2200 let dolgo zgodovino kraja, bodo izvajali skladbe Mozarta, Schuberta in Catalanija - skladateljev, ki so s svojo glasbo povezovali Italijo in Avstrijo. Dogodek prireja Fundacija Oglej v sodelovanju z deželno turistično ustanovo PromoTurismoFVG, Občino Oglej in avstrijskim častnim konzulatom v Trstu. Režiser bo Tržačan Marco Manin, solist pa prvi klarinetist Dunajske filharmonije Daniel Ottensamer. Dva dni pred oglejskim koncertom bo Mladinski orkester Luigi Cherubini pod Mutijevo taktirko nastopil v prestižnem dunajskem Musikvereinu.

Oglejski Koncert za mir bo idealno povezal Oglej, ki je od leta 1998 na Unescovem seznamu, z Ravenno in Dunajem. To so mesta z bogato kulturno dediščino, povezano z rimskim in bizantinskim cesarstvom. Prostori oglejske bazilike, znane tudi zaradi dragocenih mozaikov, so za koncert primerni, je na včerajšnji predstavitvi na Deželi FJK v Trstu povedal režiser Manin in spomnil, da je Muti dirigiral pri nas že dva večja koncerta: Koncert prijateljstva na tržaškem Velikem trgu ob prisotnosti predsednikov Slovenije, Italije in Hrvaške leta 2010 ter slovesnost ob stoletnici začetka prve svetovne vojne pri kostnici v Redipulji. V oglejsko baziliko bodo sprejeli okrog 400 gostov, 180 mest pa bo rezerviranih za poslušalce, mlajše od 35 let. Pred baziliko bodo uredili parter z 900 mesti in velikim zaslonom, na katerem bodo predvajali dogodek v živo. Vstop na koncert bo brezplačen, obvezna pa je predhodna rezervacija (od 20. maja na spletni strani www.eventbrite.it).