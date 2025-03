Mladi kuhar Samuel Cossutta najboljši na tekmovanju Mady Fast

Samuel Cossutta, mlad slovenski kuhar in dijak četrtega letnika kuharske smeri gostinske šole Ad formandum, se je pred nekaj dnevi okitil z naslovom zmagovalca deželnega tekmovanja za mlade kuharje Mady Fast, ki je potekalo na čedajskem poklicnem zavodu Civiform. Žirijo je mladi talent prepričal s prefinjenim in lepo predstavljenim ribjim krožnikom. Pripravil je raviole, polnjene s prekajeno skušo, jabolkom in kremnim sirom, ki jih je postregel na ribjem fondu. Jed je obogatil z oljem, ki ga je aromatiziral s peteršiljem in črnim ohrovtom, za hrustljavost je jedi dodal čips iz riža, za svežino pa mariniran janež in na kocke narezan surov file skuše.