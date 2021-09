»Mladi moramo verjeti v naš jezik, našo kulturo in našo resnično zgodovino«

»Kako lepo zveni slovenska beseda tu, v Trstu!« S temi pomenljivimi besedami je mlada študentka Jasmina Gruden na pokopališču pri Sveti Ani nagovorila prisotne na slovesnosti v spomin na štiri umorjene bazoviške junake. 6. septembra 1930 so ob 5.43 na gmajni pri Bazovici pod fašističnimi svinčenkami padli Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Alojz Valenčič in Zvonimir Miloš. Mladi rodoljubi so pripadali ilegalni organizaciji Borba.

Točno 91 let kasneje je ob 10. uri izpred glavnega vhoda na pokopališče krenil sprevod do groba štirih junakov, v katerega so jih krvniki po usmrtitvi na skrivaj zakopali. »Že 76 let se vsako leto na dan ustrelitve naših junakov zberemo na tem kraju. Od leta 1969 grob štirih krasi lep spomenik, prej so tu stali štirje kamni v obliki romba,« je uvodoma razložil Milan Pahor, predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov in predlagal enominutni molk. Ob spremljavi moškega pevskega zbora Fantje izpod Grmade, ki je pod vodstvom Bogdana Kralja ubrano zapel žalostinko Žrtvam, so se junakom s polaganjem vencev poklonili predstavniki kulturnih, političnih in borčevskih organizacij. Za častno stražo so poskrbeli taborniki Rodu modrega vala in skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije.

Slavnostni govor je odbor letos zaupal Jasmini Gruden, mladi študentki, kulturni delavki ter sodelavki slovenskega deželnega sedeža RAI in televizije Koper - Capodistria, ki se je posvetila pomenu negovanja slovenske besede in ključni vlogi, ki jo ima medgeneracijsko sodelovanje za obstoj slovenske skupnosti v Italiji: »Mladi se moramo naprej boriti z idejami in dejanji, verjeti v naš jezik, našo kulturo in v našo resnično zgodovino. Dragi Ferdo, Franjo, Zvonimir in Alojz, za vedno v mojem srcu, za vedno v naših srcih!«