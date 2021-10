Mladi odkrivali barkovljansko preteklost

V prostorih Slovenskega kulturnega društva Barkovlje (Ulica Bonafata 6) je od petka na ogled bogata zgodovinska razstava Barkovljanska zgodba 1897–1945... se nadaljuje, ki so jo ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Barkovljah priredili člani novoustanovljenega mladinskega krožka. Skupina mladih Barkovljanov se je namreč pred kratkim sestala in ustanovila Barkovljanski mladinski krožek (BMK), ki bo deloval pod okriljem domačega društva. Zanimiva razstava je krstni dogodek, ki so ga mladi člani priredili v sodelovanju s SKD Barkovlje. Krožek je imel ključno vlogo pri iskanju predmetov, ki so do 14. novembra na ogled v društvenih prostorih, duša projekta pa je Martin Poljsak, kateremu gre zasluga, da je do razstave sploh prišlo. Številnemu občinstvu je pojasnil, da je zamisel zanjo nastala v obdobju covida leta 2020, natančneje na dan, ko smo praznovali petinsedemdeseto obletnico osvoboditve Trsta. Takrat je Martin pri sosedih prvič izvedel za obstoj zastav, ki sedaj visijo v dvorani ... nekatere med njimi so leta 1945 pozdravljale prihod partizanov s Trstenika proti Trstu.