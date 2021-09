Mladi turistki napadel Koprčan, znanec policije

V Trstu je prejšnji teden odmevala novica, da so karabinjerji zaradi posilstva aretirali slovenskega državljana. Osumljeni naj bi kršil tudi hišni zapor, v katerem naj bi bil zaradi kaznivega dejanja tatvine in napada na uradno osebo. Po naših podatkih se je v težavah (znova) znašel Koprčan Aleksandar R., ki je že pred leti polnil stolpce črne kronike.

Karabinjerje sta na pomoč poklicali mladi slovaški turistki, ki sta Koprčana srečali v mestu. Čeprav bi moral biti v tržaškem stanovanju, kjer naj bi prestajal hišni zapor, se je s prijatelji odpravil v mesto, da bi praznovali njegov rojstni dan. Zabava se je nadaljevala v njegovem stanovanju, ob alkoholu in uživanju prepovedanih drog. Ko je večina povabljenih odšla iz stanovanja, pa se je osumljeni spravil na eno od 20-letnih deklet. Druga se je z enim od njegovih prijateljev že prej umaknila v drug prostor.

Karabinjerji so sporočili, da je osumljeni mlado turistko prisilil k spolnemu odnosu. Kasneje je pobegnila iz stanovanja in po telefonu obvestila prijateljico, ki je bila še tam. Ta se je po njenem klicu z izgovorom umaknila iz stanovanja, a naj bi ji osumljeni sledil, prestregel in otipaval po intimnih delih. Kljub temu ji je uspelo pobegniti in poklicati na pomoč, so še sporočili karabinjerji.

Dekleti so pospremili v bolnišnico, moškega pa so prijeli in odpeljali v koronejski zapor. Mladi turistki sta kasneje odšli domov na Slovaško. Osumljeni naj bi bil dotlej v hišnem zaporu zaradi tatvine in napada na uradno osebo.

Po naših neuradnih podatkih so karabinjerji aretirali 38-letnega Aleksandra R. iz Kopra, ki je bil doslej že večkrat obravnavan na sodiščih v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in v Italiji.

