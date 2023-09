Mladi znanstveniki preplavili Trst

Včeraj se je namreč uradno začela dvanajsta izvedba znanstvenega festivala Trieste Next, ki se bo med Velikim in Borznim trgom ter gledališčem Mielo in Urban Centrom odvijala do vključno nedelje. Včerajšnji program je, poleg seveda odprtja, bil namenjen predvsem najmlajšim. Ko smo obiskali šotore na Velikem trgu so bili vsi šotori dodobra zapolnjeni z vrvežem dijakov tržaških in goriških šol. Dijaki pa si niso samo ogledali stojnic raziskovalnih ustanov, mnogi so na festivalu tudi predstavljali lastna dela.

Dijaka četrtega letnika elektronske smeri zavoda Jožef Stefan Gorazd in Franz sta, kot gosta stojnice italijanske tehnične višje šole Volta, razkazovala izdelke s področja Internet of Things. S sabo sta prinesla tri »shielde« arduino, vsakega pa sta programirala, da je »delal« nekaj drugega. Z enim sta prikazovala številke. Na drugem sta izkoristila merilnik pospeška in razvila igrico. Z obračanjem in gibi rok je treba usmerjati risanje črte, ki pa se ne sme dotikati kvadrata na sredini polja. Bližje pa zarišeš krog okrog kvadrata, več točk dobiš. Tretjega arduina pa sta programirala, da je postal meteorološka postaja. Merilnik sta povezala z računalnikom preko brezžične povezave, na ekranu pa je shield prikazoval raznorazne vremenske podatke, od temperature do vlage in padavin. V spodnjem levem kotu ekrana pa je tudi komentiral vreme. Gorazd in Franz sta bila na sejmu prisotna le včeraj, njuni shieldi pa bodo na ogled tudi danes in jutri.

Celoten program je dosegljiv tukaj.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.