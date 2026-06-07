Mladim omogočajo socializacijo

Številni mladostniki se danes po končanem šolanju znajdejo brez pravega prostora, kamor bi pripadali. Projekt Socialno spretni (Social-abili) že tretje leto zapored dokazuje, kako pomembne so lahko preproste skupinske dejavnosti, druženje in občutek sprejetosti. Projekt Sklada Mitja Čuk Socialno spretni je nastal z željo, da bi mladim, ki se s težavo vključujejo v družbo, ponudili priložnost za sklepanje prijateljstev, razvijanje socialnih veščin in aktivno preživljanje prostega časa.

V projekt je danes vključenih štirinajst mladih med 14. in 23. letom starosti, ter štirje vzgojitelji. Skupaj obiskujejo kino, gledališče in koncerte, odpravljajo se na pohode, posvečajo se športnim aktivnostim, družijo se na večerjah in izletih. Bistvo projekta pa niso le dejavnosti, temveč odnosi, ki se spletajo med mladimi, in dobro počutje. »Ko smo začeli, si na prvem srečanju skoraj niso upali govoriti med seboj, vladala je zadrega. Danes pa so povezani, postali so prava skupina prijateljev,« pove Tayrin, ki z Alice, Danijelom in Sandijem spremlja mlade v projektu. Nekateri se danes družijo tudi zunaj organiziranih srečanj, skupaj igrajo biljard, kegljajo ali se dogovarjajo za večerne izhode brez spremstva vzgojiteljev ali staršev.

Projekt je nastal iz realne potrebe, potrdi Stanka Čuk, predsednica Sklada Mitja Čuk. »Mladi z blažjimi razvojnimi, socialnimi ali komunikacijskimi težavami po zaključku šolanja pogosto ostanejo doma. Njihove težave niso tako izrazite, da bi potrebovali institucionalno oskrbo v centrih, kakršno je naše Vzgojno zaposlitveno središče, težko pa se vključijo v nadaljnjo izobraževanje ali svet dela. Posledica tega je osamljenost, saj ob starših nimajo druge družbe. Zato smo projekt usmerili v življenje zunaj družinskega kroga.«