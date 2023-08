Mladim pomagajo pri socializaciji

Druženje je pomembno prav za vse. Zato so se pri Skladu Mitja Čuk odločili, da mladim, ki jim to včasih predstavlja težave, ponudijo možnost, da se na organiziran način srečujejo in zabavajo s sovrstniki. Kot je pojasnila psihologinja in direktorica Sklada Mitja Čuk Roberta Sulčič, so se za to odločili zaradi potrebe, ki so jo začutili na ozemlju, saj imajo nekateri mladi težave pri socializaciji. Na predstavitvenem večeru je pozdravila tudi predsednica Sklada Stanka Čuk.

O projektu so razmišljali več časa, zdaj ga bodo končno lahko izvedli, saj so zmagali deželni razpis, s katerim so dobili sredstva za njegovo financiranje. Projekt bodo izvedli s prispevkom Oddelka za mladinske politike in univerzalno civilno službo ter Centralne direkcije za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino v okviru izvajanja sporazuma 104/CU/2021.

Druženje za vse okuse

Projekt Socialno spretni je namenjen samostojnim mladim fantom in dekletom s Tržaškega in Goriškega, starih od 14 do 35 let, ki imajo certifikat 104/92, a so avtonomni. K druženju so sicer povabljeni tudi drugi mladi brez certifikata, ki pa jim socializacija iz različnih razlogov predstavlja težave. »Najstniki dandanes namreč izolirajo tiste, ki so drugačni,» je dodala Roberta Sulčič.

Projekt se bo odvijal na treh nivojih, dejavnosti pa bodo potekale od septembra do maja. Najprej bodo tedensko organizirali družabne dejavnosti, na primer sprehode, obisk razstav, večerjo v piceriji, filmske in gledališke večere ter podobno.

Poleg tega bodo v sodelovanju s Slovenskim planinskim društvom Trst priredili pet enodnevnih izletov v naravo. Prvi izlet bo po vsej verjetnosti januarja, saj bi želeli, da se skupine mladih med seboj že poznajo, ker bodo tako lažje šle na izlet, je povedala predsednica SPDT Marinka Pertot. Kam jih bodo peljali, pa bodo odločili glede na to, kdo bo sodeloval v skupinah.

V prostorih Sklada Mitja Čuk na Opčinah bodo organizirali tedenske glasbeno-likovne delavnice z Melanio Kalz in Tino Renar ter jogo za mlade z Marijo Bozinovič.

Mladi se lahko za naštete delavnice prijavijo do 18. septembra (telefonska številka 040 212289 ali elektronski naslov skladmc@gmail.com), po predhodnem dogovoru pa se lahko zglasijo tudi v uradih sklada. Na skladu med drugim vabijo mlade vzgojitelje in prostovoljce, naj se jim pridružijo. Pri tem poudarjajo, da lahko svoj čas z vrstniki delijo le za določeno obdobje in ne za celoten potek projekta.