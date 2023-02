Mladim uredili udobne prostore za študij in delo

Tržaška občina je danes predstavila prenovljene prostore mladinskega centra Toti pri Sv. Justu. V njem bodo po novem eno nadstropje namenili mladim pod 35. letom, ki potrebujejo udoben kraj za učenje ali delo. S poskusnim odpiralnim časom med ponedeljkom in petkom od 8. do 20. ure bodo na razpolago čitalnica, sejna soba in soba za odmor, šest računalnikov, dva navadna tiskalnika in 3D tiskalnik, brezplačna brezžična povezava na spletno omrežje ter izposoja knjig. »Obnovo pomembnega občinskega mladinskega središča smo začeli načrtovati leta 2021,« je dejala odbornica Nicole Matteoni na uradni predaji na novo prebarvanih in opremljenih prostorov, ki so nastali v okviru projekta CAD (Coinvolgimento attivo democratico) za aktivno in demokratično sodelovanje. Dela so zahtevala okrog 80 tisoč evrov. Projekt financira Predsedstvo ministrskega sveta - Direktorat za mladinske politike in univerzalno civilno službo v sodelovanju z nacionalnim združenjem italijanskih občin ANCI, podpirata pa ga tržaška univerza in Deželni šolski urad. CAD je namenjen spodbujanju mladih pri sooblikovanju aktivnosti in soupravljanju mladinskega centra ter usposabljanju za delo in vključevanju v družbeno, ekonomsko in kulturno življenje mesta. Pri splošnem razvoju delovanja mladinskega centra Toti sodeluje tako deset mladih, ki bodo odslej z vrstniki, novimi obiskovalci centra, poiskali predloge za razvoj delovanja v njem. Na lokalni ravni je vodilni partner projekta tržaška občina, druga dva partnerja pa sta podjetje Euroservis in združenje AIESEC.

