Mladoletnik za zapahi zaradi poskusa umora

Tržaški karabinjerji so danes sporočili, da so 6. oktobra aretirali šestnajstletnika tunizijskega porekla, ki je v noči med 30. septembrom in 1. oktobrom zabodel makedonskega mladeniča v Ulici Orologio, v neposredni bližini Velikega trga.

Po navedbah karabinjerjev se je žrtev nahajala pred avtomatom tobačnih proizvodov s skupino prijateljev, ko jih je napadla druga skupina. Nesporazum naj bi se bil začel v nekem lokalu nekaj ur pred napadom.

Napadalec je Makedonca večkrat zabodel v hrbet in ob tem prebodel tudi pljuča. Na kraj napada so prišli karabinjerji in reševalci, ki so žrtev odpeljali v bolnišnico.

S pomočjo posnetkov varnostnih kamer so preiskovalci takoj namenili pozornost nekaterim mladeničem, ki so jih organi pregona že poznali. Naposled so prepoznali Tunizijca B.A., rojenega leta 2007, ki je živel v tržaškem središču za mladoletnike brez spremstva.

Preiskovalni sodnik je zato 6. oktobra zanj izdal priporni nalog. Šestnajstletnika so tržaški karabinjerji isti dan aretirali in ga prepeljali v prevzgojni dom za mladoletnike v Trevisu.