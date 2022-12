Mlaka do novega življenja

Tržaški občinski odbor je namenil 60.000 evrov za revitalizacijo kontovelske Mlake. Sklep so odobrili v ponedeljek, nekaj kasneje pa je z objavo dobil še polnopravno moč. Gre sicer za poseg, na katerega domačini čakajo že kar nekaj časa.

Kraški biser je izgubil svoj nekdanji čar, zlasti v poletnih mesecih je vode v njej vse manj. Letošnje rekordno poletje je bilo še posebno težko. Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (SSk) je zato potrkal na vrata tržaške občine in zahteval, naj se poskrbi za izredna vzdrževalna dela. Za prihodnost območja se je vztrajneje zavzel tudi rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica).

Mlako bodo najprej v celoti izpraznili, njene »stanovalce« (beri ribe) pa bodo v sodelovanju z ustanovo za zaščito živali (ENPA) polovili in začasno nastanili v posebne bazene, kjer bodo počakali do zaključka del. Potem ko bo kotanja prazna, bodo odpeljali blato, ki se je v njej nakopičilo. Nato pa bodo spet dolili vodo, vanjo ponovno naselili živali in uredili celotno območje.