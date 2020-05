Množičen pogin v Starem kalu pri Banih (foto)

V Starem kalu pri Banih je prišlo do množičnega pogina paglavcev in pupkov, pomrle pa so tudi čebele bližnjega čebelarja, ki so se v kalu napajale z vodo. Kaže, da je prišlo do onesnaženja, po nekaterih nepotrjenih vesteh, naj bi nekdo v kal preusmeril greznični odtok ali odlil druge snovi, četudi gozdna straža tudi ne izključuje morebitnega naravnega pojava. Vzroke bodo pojasnile analize.

Kal, ki je bil zaradi nekajmesečne suše skoraj povsem izsušen, je pred dvema tednoma gozdna straža na prošnjo predsednice banovskega jusa Neve Husu ponovno oskrbela z vodo. Domačini vedo povedati, da je bila voda v njem čista, zadnje dni pa je iz kala zaudarjal močan vonj.

Včeraj pa je prišlo do žalostnega odkritja poginulih paglavcev in pupkov, bližnji čebelar pa je odkril tudi več mrtvih čebel.

Na kraju so bili gozdna straža, ki je zavarovala območje, predstavniki deželne agencije za varstvo okolja ARPA, ki bodo analizirali vzorce vode, predstavniki domačega kulturnega društva Grad in predstavniki banovskega jusa.