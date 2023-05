Množičen protest delavcev tovarne Wärtsilä

Kot je bilo napovedano, so delavci tovarne Wärtsilä po klavrnem razvoju dogodkov na četrtkovem srečanju v Rimu danes prekrižali roke in se množično zbrali na protestni skupščini pred boljunsko tovarno.

Sestanek na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo namreč ni postavil konca skrbem in strahovom za prihodnost tovarne. Vajeti sta bili pripravljeni prevzeti družbi IMR Industries iz Lombardije, ki proizvaja komponente za avtomobile, in manjše zagonsko podjetje H2Energy iz iste italijanske dežele, ki deluje na področju vodika. Družba IMR Industries pa se je že umaknila.

Podjetje H2Energy naj bi pri 11 milijonov evrov vredni naložbi sodelovalo z neko multinacionalko, imena katere niso razkrili. Ni znano, če gre za japonskega velikana Mitsubishi, o katerem se je dolgo in vztrajno šušljalo. V Boljuncu bi proizvajali naprave za elektrolizacijo vodika in bi lahko do leta 2026 vključili med 280 in 300 zaposlenih. Proizvodnjo bi s polno paro zagnali v 36 mesecih.

Na sestanku v Rimu so bili razočarani bodisi predstavniki sindikatov kot zastopniki deželne vlade, predsednik FJK Massimiliano Fedriga ter odbornika Alessia Rosolen in Sergio Emidio Bini. Ocenili so, da predloga nista sprejemljiva in da sta pod vsemi pričakovanji.