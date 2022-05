Množične odpovedi vse bolj konkretne

Vodstvo multinacionalke Flextronics je potrdilo, da je agencijam za posredovanje delovne sile že posredovalo sporočila o prekinitvi sodelovanja. Tako so zastopniki ameriške družbe s sedežem v Singapurju glede odprtega vprašanja tržaške tovarne Flex najavili na današnjem sestanku italijanskega ministrstva za gospodarski razvoj. Poleg običajnih sogovornikov, Dežele Furlanije - Julijske krajine in stanovske organizacije Confindustria so se prvič na daljavo povezali tudi sindikati.

Rešitev se zdi vse bolj oddaljena. Sindikalni predstavniki Fim, Fiom, Uilm, Usb in Ugl so odločitev označili za nesprejemljivo, računajo pa lahko na podporo tako državne kot deželne vlade in zveze Confindustria, ki od podjetja zahtevajo korak nazaj. Družba si je po vztrajnih pritiskih in očitkih vzela nekaj ur časa za razmislek, pogajanja se bodo nadaljevala jutri ob 9. uri. Ob 11. uri pa so v tovarni napovedali tudi skupščino delavcev. Če se ameriška družba ne bo premislila, bi se na cesti takoj znašlo osemdeset zaposlenih preko agencij za posredovanje dela. Na nitki pa visi še usoda drugih 200 delavcev, se pravi skoraj polovice delovne sile tovarne, kjer izdelujejo elektronske sestavne dele za telekomunikacijsko opremo.