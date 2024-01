Množično proti zaprtju družinskih posvetovalnic (video)

Dekleta, mame z otroki, fantje, politiki več levosredinskih strank, ženske in moški vseh starosti so se danes popoldne zbrali pred družinsko posvetovalnico v Ulici San Marco pri Sv. Jakobu, ki je še zadnji dan sprejemala uporabnice in uporabnike, da bi protestirali proti njenemu zaprtju. Shod sta dan pred reorganizacijo delovanja družinskih posvetovalnic - z jutrišnjim dnem (sredo) naj bi namreč ostali odprti le posvetovalnici v Rojanu in Valmauri - organizirala odbor proti zapiranju družinskih posvetovalnic in združenje Non una di meno, ki sta z množico podpornikov stopila na ulico. Pred vsemi štirimi posvetovalnicami so ponovno postavili table z nazivom »Consultorio familiare« (družinska posvetovalnica). Pri Sv. Jakobu se je na ulici zbrala več kot stoglava množica. »Želimo si družinske posvetovalnice v vseh tržaških okrajih, po zakonu bi jih moralo biti deset, ne le dve ali štiri,« je bilo slišati na protestu, kajti zakon določa prisotnost ene družinske posvetovalnice vsakih 20.000 prebivalcev, so med drugim opozorili.

