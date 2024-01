Množično silvestrovanje na Velikem trgu

V Gorici in Vidmu so silvestrovanje na prostem prenesli na današnji dan, na tržaškem Velikem trgu pa se je kljub muhastemu vremenu zbralo več tisoč ljudi. Zadnje ure in minute leta 2023 so minile v znamenju glasbe in tradicionalnega ognjemeta, ki so ga pripravili na pomolu Audace. Dež je skoraj v celoti prizanesel ognjemetu, tako da je nebo nad trgom in zalivom zažarelo v tisočih utrinkih svetlobe, kasneje pa je dež marsikoga prisilil, da poišče zatočišče pod oboki bližnjih stavb.

Na tržaškem odru je ob prehodu iz starega v novo leto nastopila skupina iz Turina Divina Live, zadnje sekunde leta pa sta odštevala Andro Merkù in Martina Riva.