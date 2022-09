Močan naliv na Tržaškem (foto)

Naposled je vremensko poslabšanje po vseh ostalih predelih v deželi zajelo tudi Tržaško. Malo po 11.30 je močan naliv v mestu in okolici povzročil precejšnje težave. Nekatere ulice so bile poplavljene, vsaj do okrog 12. ure pa redarji niso poročali o omembe vrednih zastojih v prometu. Voda je sprva težje odtekala, ker je v zalivu še pihal jugovzhodni veter, ki ovira kanalizacijski odtok in je bilo morje ob plimovanju še razmeroma visoko. Gasilci so prejeli več deset telefonskih klicev - do okrog 12. ure kakih 35 - zaradi težav z meteorno vodo in so na delu. Voda odteka iz jaškov po Ul. Commerciale in po nekaterih drugih strmih predelih, so povedali.

Danes se bo nadaljevalo oblačno in deževno vreme, pojavljale se bodo tudi nevihte, vmes bodo možni krajevni nalivi.