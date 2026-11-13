Močna burja v Trstu povzroča težave

Okrog 10. ure je v Trstu zapihala močna burja, ki se je popoldne še okrepila in je povzročala težave. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 15. uri namerila na pomolu Bandiera njen najmočnejši sunek 102 kilometra na uro. Gasilci imajo na Tržaškem polne roke dela. Večkrat so posredovali, kot je običajno ob podobnem vremenu, zaradi zlomljenih vej in padlih dreves, ponekod tudi zaradi padajočega ometa ali razbitih šip. V mandraču Sacchetta se je odvezalo nekaj plovil. Skupno je bilo na spisku kakih trideset do štirideset intervencij, so povedali za Primorski dnevnik.

Ob prehodu hladne vremenske fronte so se padavine danes po pričakovanjih okrepile in so ponekod nastajali nalivi. Z močno burjo je bila marsikje na Tržaškem prava vremenska ujma. Temperatura se je spuščala. Ob 16. uri so v Trstu namerili 9 stopinj Celzija, še opolnoči so termometri prikazovali 17 stopinj Celzija, ohladitev pa je povečevala burja. Na Padričah so ob isti uri namerili 4,9 stopinje Celzija. Najvišjo dnevno temperaturo so tam namerili ob 3. uri ponoči, 14,3 stopinje Celzija, torej skoraj 10 stopinj več kot popoldne po preobratu.

Padavine bodo v prihodnjih urah postopno oslabele in ponehale, ponoči se bo delno razjasnilo. Pihala bo močna burja, ki bo najmočnejša danes popoldne in v prvem delu noči, jutri bo postopno slabela.

Jutri bo pretežno jasno, jutro bo mrzlo.