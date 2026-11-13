Upravni svet SSG zaskrbljen nad prihodnostjo gledališča

Upravni svet SSG je objavil odprto pismo, ki so ga enotno podpisali vsi člani, o vprašanju Kulturnega doma. »Slovensko stalno gledališče nadaljuje izročilo Dramatičnega društva, ustanovljenega v Trstu leta 1902, in povojnega preporoda slovenskega poklicnega gledališča. Od leta 1964 ustvarja v Kulturnem domu, kjer slovenska beseda živi na odru, povezuje generacije in stopa v dialog z drugimi kulturami. V tem prostoru se srečujeta kulturni spomin slovenske narodne skupnosti in njena ustvarjalna prihodnost,« piše v uvodu.

»Upravni svet SSG pozorno spremlja vprašanje lastniške ureditve Kulturnega doma, ki je bil zgrajen na podlagi londonskega sporazuma. Stavba je v lasti družbe Dom, ki je, kot je znano, v težkem finančnem položaju. Upravni svet je v neposrednem stiku z njenimi predstavniki in z vsemi ustanovnimi člani gledališča. Po zadnjih pogovorih z družbo lastnico izraža resno zaskrbljenost glede kratkoročnih in dolgoročnih pogojev za delovanje gledališča,« poudarja upravni svet SSG.

Ustanovni člani SSG so Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, Občina Trst, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Društvo Slovensko gledališče. V šestčlanskem upravnem svetu imajo javne ustanove in slovenska narodna skupnost po tri predstavnike. Člani sveta svoje delo opravljajo prostovoljno, povezuje pa jih iskrena skrb za razvoj gledališča. Svet je doslej deloval enotno; različna strokovna znanja in izkušnje je povezoval v skupno prizadevanje za dobro ustanove.

»V sodelovanju z ustanovnimi člani je sedanji upravni svet zagotovil povečanje sredstev za delovanje gledališča ter se je lotil reševanja nekaterih doslej odprtih upravnih, delovnopravnih in varnostnih vprašanj. Dodatna sredstva so omogočila tudi vključitev zunanje umetniške svetovalke, s čimer je upravni svet sedanjemu vodstvu gledališča zagotovil trajnejšo strokovno podporo na umetniškem področju,« so med drugim zapisali.

»Naslednji korak bo nadaljnja okrepitev igralskega ansambla ter zagotovitev dodatnih finančnih virov za lastne produkcije. Ob tem bo posebna pozornost namenjena tudi povečanju lastnih prihodkov s prodajo tako abonmajev kot vstopnic za posamezne predstave,« napovedujejo v pismu.

Vsa ta prizadevanja potekajo v kadrovskih in finančnih okvirih, ki ostajajo skromnejši od tistih, s katerimi razpolagajo številna primerljiva stalna gledališča v Italiji in Sloveniji, so še zapisali.

«Gledališče je že v mandatu prejšnjega upravnega sveta izvedlo obsežne naložbe v stavbo. Na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi krije obratovalne stroške, redno in izredno vzdrževanje ter vse davke in dajatve, ki sicer bremenijo lastnika,« opozarjajo.

»SSG ima zaradi svojega poslanstva in načina upravljanja posebno mesto v italijanskem gledališkem prostoru. Za ohranitev statusa in financiranja mora imeti, kot določata statut in zakonodaja, ustrezno gledališko dvorano v izključni uporabi. Upravni svet zato pričakuje, da si bodo vsi ustanovni člani in pristojne institucije hitro in učinkovito prizadevali za rešitev, ki bo gledališču zagotovila stabilne pogoje delovanja,« zaključuje pismo upravni svet SSG.