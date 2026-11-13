Za teden dni bodo postali redarji

Lokalna policija že nekaj let ne opravlja le običajnih nadzornih nalog na občinskem območju, pač pa vstopa v šole in išče stik z mladimi, da bi okrepila odnos z občani in širila koristne informacije. Kakor je na današnjem srečanju z novinarji povedala tržaška odbornica za varnost Caterina de Gavardo, se je šolsko leto 2026/2027 šele začelo, načrtov in dogovorjenih korakov pa je že nič koliko. Pletenje stikov s silami javnega reda ima namreč visoke cilje, in sicer promocijo varnosti, preventive in zakonitosti, kamor sodijo tudi posredovanje preprostih tehnik samoobrambe ali prvi stiki s prometno vzgojo. Letos so si zamislili dodaten projekt, ob boku lokalnih policistov.

»Letos smo zasnovali nov projekt, ki smo ga poimenovali redar za teden dni. S šolskim uradom bomo v kratkem podpisali sporazum za izvajanje projekta, k bo v prvi fazi vključil pet 16-letnih dijakov drugostopenjskih srednjih šol, ki bo v 10-urnem stažu pobliže spoznalo našo lokalno policijo - njene pristojnosti, delo, ki ga opravlja na terenu, kako posreduje v različnih situacijah, kakšne so strokovne usposobljenosti in kakšne tehnologije uporablja,« je povedala de Gavardo in opozorila, da ostaja tudi tu cilj širjenje prometne vzgoje in zakonitosti. »V osnovi pa želimo vzgojiti varne in ozaveščene državljane, ki so sposobni obvladovati različne situacije,« je sklenila. Staž načrtujejo izvesti nekje do decembrskih praznikov.