Ruska superjahta zapušča Tržaški zaliv

Superjahta Sailing Yacht A ruskega milijarderja Andreja Melničenka, ki so jo marca leta 2022 zaradi evropskih ukrepov proti ruskim oligarhom zasegli in je od tedaj samevala sredi Tržaškega zaliva, bo predvidoma v torek zapustila Trst in odplula v Ancono. Tam naj bi ostala kakih šest mesecev.

Gre za največjo jadralno jahto na svetu, v lasti Andreja Melničenka, enega izmed 100 najbogatejših ljudi na svetu. V Tržaškem zalivu jo je bilo opaziti že konec novembra leta 2021, od tedaj priteguje pozornost domačinov in turistov. Dolga je več kot 140 metrov in visoka 100 metrov. Revija Boat International jo je imenovala »superjahta, ki premika meje« in »spomenik izumu«.