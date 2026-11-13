Dinozavrov kljun je bil, kot kaže, podoben ptičjemu

Mednarodna raziskava, opravljena na podlagi analiz z napredno tehnologijo v bazovskem sinhrotronu Elettra, je razkrila marsikaj novega v zvezi z rastlinojedimi dinozavri vrste Tethyshadros insularis, katere najbolj znana predstavnika sta Antonio in Antonia. Njune ostanke so paleontologi našli v Ribiškem naselju blizu Štivana, hrani pa jih Naravoslovni muzej v Trstu.

Študijo, objavljeno v reviji The Royal Society Open Science, so skupaj izvedli raziskovalci Univerze v Bologni, University College v Londonu in Freie Universität v Berlinu v sodelovanju z Elettro. Z izjemno natančno analizo z rentgenskimi žarki so preučili kosti treh primerkov, starih okrog 80 milijonov let, in odkrili, da je bila njihova glava najverjetneje drugačna od tega, kar so si doslej predstavljali. Šest konic, za katere so mislili, da so štrlele kot nekakšni rožički, je bilo bržkone skritih v keratinskem kljunu, podobnem ptičjim. V kljunu so opazili tudi majhne kanale, ki kažejo, da je imelo ožilje bržkone pomembno vlogo pri uravnavanju telesne temperature.