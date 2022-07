»Molk ubija resnico in upanje«

»Dragi Eddie, v tridesetih letih, kar te ni več, se je marsikaj v svetu spremenilo, zdi pa se mi, kakor da bi nam korak zastal, pravzaprav še nazaj smo po nepotrebnem stopili.« Eddija Walterja Cosine, miljskega policista, ki je 19. julija 1992 izgubil življenje v eksplozivnem atentatu v Ulici D'Amelio v Palermu ob sodniku Paolu Borsellinu in še štirih članih varnostnega spremstva, se je včeraj pri maši v nabito polni cerkvi sv. Antona v svoji pridigi spomnil italijanski duhovnik Luigi Ciotti, veliki borec proti mafiji in ustanovitelj združenja Libera. »Ostati moramo na okopih in se boriti za življenje, za dostojanstvo vseh, za državo, ki bi bila končno pripravljena razbliniti vse sence. Mafija je namreč po 19. juliju 1992 ubrala različne strategije nastopanja – opustila je orožje in se raje odela v temo oz. prepustila premoči denarja ter prepojila vse gospodarsko tkivo, tako da ji ne more uiti nobena italijanska dežela. Danes umira več upov kot oseb ...«Ko bi bil Eddie živ, bi videl, kako nam danes preti nova nevarnost, to je privajanje na umazane mafijske posle, kot bi bili nekaj čisto navadnega, vsakdanjega, je ocenil don Ciotti. »Danes ga ni človeka, ki ne bi potrdil, da se postavlja proti mafiji, kar pa je naposled izjalovilo pomen te besede. Zmanjkalo pa je konkretnih in skupnih odgovorov na vprašanje boja proti mafiji,« je ugotavljal. »Prav ravnajo otroci Paola Borsellina, ki se ne udeležujejo uradnih komemoracij, pač pa svojo bolečino doživljajo umaknjeno, v tišini, ki hoče biti hkrati glasna pritožba proti lažem. In koliko je teh okrog nas, koliko neresnice,« je grenko ugotavljal. Skoraj 80 odstotkov sorodnikov nedolžnih žrtev, ki so umrli nasilne, mafijske smrti, ne pozna resnice glede umorov. Tako je tudi v primeru Borsellina in njegovega spremstva. »Resnica pa se sprehaja po ulicah – marsikdo ve, marsikdo je kaj videl. Vendar prevladuje molk in molk ubija resnico ter upanje.