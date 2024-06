Morje se je obravalo v rumeno-rjavo barvo

Marsikdo je bil včeraj neprijetno presenečen nad rumeno-rjavo barvo, ki je zajela gladino morja ob tržaški obali. Tržaški zaliv je namreč minuli konec tedna zajelo sluzenje morja, ki že dolgo ni bilo tako intenzivno. Miramarski naravni rezervat je na svoji Facebook strani objavil posnetke biologa Marca Segaricha, ki kažejo na to, da sluz ni prekrilar samo morske gladine, temveč jo je opaziti vse do morskega dna. Razcvet tovrstnih mikroalg naj bi spodbudilo nenadno povečanje hranilnih snovi v rekah, ki se izlivajo v Jadransko morje, kar je verjetno posledica obilnega deževja v zadnjih tednih, so zapisali.