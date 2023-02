Morski center BioMa še bolj vabljiv za otroke in mlade

Morski center BioMa Biodiversitario marino v morskem rezervatu WWF pri Miramaru ponuja otrokom in mladim, ki obiskujejo občinska rekreacijska središča, zanimiv program okoljskega izobraževanja. Z zakladom 100 tisočih dolarjev, ki jih je organizaciji po zmagi na 54. Barcolani darovala Wendy Schmidt, so si zamislili projekt, s katerim želijo ponuditi udeležencem številne dejavnosti. V njih želijo namreč vzbuditi ljubezen do morskih voda in zavest o pomenu, ki ga ima morje v vsakdanjem življenju človeka.

»Donacija je sicer po menjavi znašala skoraj 85 tisoč evrov, s katerimi smo želeli približati naše dejavnosti čim širšemu številu otrok in mladih,« je včeraj na srečanju v občinski palači povedal direktor BioMe Maurizio Spoto, »zato smo ponudili občini program za obiskovalce rekreacijskih središč in poletnih dejavnosti Ricrestate.«

