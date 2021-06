Morski park bo še počakal

Ker je pandemija turizem pahnila v najtežjo krizo doslej, se je ustavilo tudi financiranje projektov, ki bi lahko na dolgi rok predstavljali turistično atrakcijo. V Trstu to velja za projekt Morskega parka, iz katerega se uradno nihče ni umaknil, so ga pa postavili na čakanje. Zasebni investitorji projekta, ki naj bi bil vreden več kot 40 milijonov evrov (nekaj manj kot polovico denarja naj bi prišlo iz javne blagajne, dobro polovico pa bi prispevali zasebniki), so previdni pri napovedovanju začetka izvajanja projekta, saj banke v tem trenutku niso več naklonjene financiranju tovrstnih zamisli.

Eden glavnih investitorjev Morskega parka, Giovanni Battista Costa – šef družbe Costa Edutainment, pa tudi izvršni direktor akvarija v Genovi in bioparka v Rimu – je po telefonu dejal, da njihove namere glede tržaškega Morskega parka ostajajo nespremenjene in resne, a je v isti sapi priznal, da je neposredno bančno financiranje podjetij v tem trenutku zelo zakomplicirano. »Verjamem, da si bo turizem po pandemiji hitro opomogel in da bodo turisti spet začeli polniti mesta. Prav zato še naprej verjamemo v projekt Morskega parka in ga ne nameravamo opustiti,« je dejal menedžer in pristavil, da bodo poskusili čim prej prilagoditi načine, kako delati stvari, kaj ponujati in kako se prilagajati.