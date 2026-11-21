Na čelo tržaške luške kapitanije je včeraj stopil poveljnik Francesco Cimmino. Na slovesnosti na Pomorski postaji mu je posle predal Luciano Del Prete, ki je kapitanijo vodil skoraj pet let. Pred mornarji v visoki uniformi, predstavniki lokalnih institucij in politike ter tržaškim škofom Enricom Trevisijem sta nagovorila številne goste ter predstavila pregled dosedanjega dela in načrte za prihodnost.

V morju ima Trst svoje naravno poslanstvo, je dejal kontraadmiral Del Prete, »zato sem tu opravljal svoje delo s posebno predanostjo, zavedajoč se, da sta varnost in zakonitost na prvem mestu kot nujna pogoja, s katerima prebivalcem zagotavljamo visoko kakovost življenja. Tržaško pristanišče ni le logistični objekt, temveč sistem sodelovanja med institucijami in organizacijami s skupnimi cilji. Mesto se dobro zaveda svoje preteklosti in sprejema izzive za boljšo prihodnost.«

V pristanišče, ki ima v severnem Jadranu strateško vlogo, vstopa kontraadmiral Francesco Cimmino iz Neaplja, ki ima za sabo skoraj 30-letno kariero. Drugič nastopa v vlogi poveljnika luške kapitanije in v Trst prihaja po triletnem služenju pri Generalnem poveljstvu obalne straže v Rimu, kjer je vodil 6. oddelek za varnost plovbe. »Na ozemlju, ki je po naravi odprto in mednarodno, sta na prvem mestu zaščita morskega okolja in varnost na morju,« je dejal in poudaril, da namerava sodelovati z ozemljem ter nadaljevati po poti, ki jo je začrtal Del Prete.