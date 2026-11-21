Usposabljanje oseb, ki prestajajo zaporno kazen, pripomore k uspešnejši resocializaciji in bistveno zmanjšuje stopnjo povratništva. S tem ciljem je pred petimi leti nastal projekt BonDes, v okviru katerega se zaporniki tržaškega zapora Ernesto Mari učijo peke izdelkov, ki niso namenjeni samo notranji porabi. Pod skrbnim mentorstvom, ki ga vodi furlanska socialna zadruga D.E.S. Friûl di Mieç, se bodo zaporniki udeležili usposabljanja in prakse ter se izurili v peki piškotov in kruhovih palčk, ki bodo kmalu na voljo na policah tržaških trgovin.

V Italiji ima le vsak dvajseti zapornik dostop do zaposlitve pri delodajalcu zunaj zaporniškega sistema: to je 3129 od 63.499 zapornikov oziroma 4,9 odstotka. Toda pri zapornikih, ki so bili vključeni v programe poklicnega usposabljanja, se povratništvo zniža celo na pičla dva odstotka. Podatek je navdihnil pobudnike projekta BonDes, ki so ga včeraj predstavili v tržaškem zaporu, kjer že vrsto let deluje pekarska delavnica s tečaji, ki jih prireja videmski center Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio. V zapor je vstopil poklicni pek zadruge D.E.S. Friûl di Mieç. Vodil bo skupino zapornikov, ki bodo za svoje delo plačani. Za zagon proizvodnje bo do 6. januarja potekala akcija zbiranja sredstev, s katero želijo zbrati začetno vsoto 27.000 evrov za prve plače, surovine, pakiranje, prevoz, skladiščenje in zagon distribucije na ozemlju. Pridelane dobrote, ki so jih včeraj ponudili v pokušino, naj bi bile kmalu na razpolago na policah nekaterih tržaških supermarketov, saj je zadruga zasnovala sodelovanje tudi s skupino Coop Alleanza 3.0, ki trenutno ocenjuje izdelke.