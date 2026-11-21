Manj denarja za kulturo, milijonske investicije in še vedno brez jasnega datuma odprtja Pomorskega muzeja v Skladišču 26. Takšen je bil prvi dan razprave v pristojnem svetniškem odboru o tržaškem občinskem proračunu za prihodnje triletno obdobje, v katerem so bili v ospredju gledališča, muzeji in kulturni dogodki. Medtem ko občina zagotavlja nadaljevanje kulturnih programov, ostajajo odprta vprašanja financiranja velikih projektov in dolgoročne dostopnosti kulturne ponudbe.

Za kulturo je za vsako leto od 2027 do 2029 predvidenih po nekaj manj kot pet milijonov evrov. Toda od sredstev za leto 2027 so že trije milijoni namenjeni pogodbenim obveznostim, predvsem varovanju muzejev, razstavnih prostorov in konferenčnih dvoran. Za druge dejavnosti tako ostajata manj kot dva milijona evrov. Po neuradnih virih so trenutno predvidena sredstva nižja od dejanske porabe v letu 2026. Zato lahko vodje pristojnih služb samo upajo, da jih bodo med letom, tako kot v preteklih letih, dopolnili s proračunskimi spremembami.

Razprava se je dotaknila tudi financiranja gledališča Rossetti. Kot je povedala odbornica Serena Tonel, več kot polovico njegovih prihodkov predstavljajo sredstva iz lastne dejavnosti, predvsem od prodaje vstopnic in drugih dejavnosti. Občinski prispevek znaša približno 630.000 evrov, gledališče pa prejema tudi deželna in državna sredstva. Za SSG naj bi namenili 30.000 evrov.

Pomorski muzej še čaka

Med največjimi kulturnimi projekti ostaja Pomorski muzej v Skladišču 26 v Starem pristanišču. Dežela je zanj namenila dodatnih 3,5 milijona evrov, vendar je celotna naložba, skupaj s projektiranjem in opremljanjem, ocenjena na več kot 20 milijonov evrov. Za zagotovitev preostalega denarja bo treba poiskati dodatne vire financiranja. Muzej zato še ne bo kmalu odprl vrat obiskovalcem.