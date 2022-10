Motokrosist razveselil male paciente

Vanni Oddera, prvak v motokrosu prostega sloga, je včeraj razveselil male paciente pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. S svojem motorjem jih je peljal po hodnikih bolnišničnih oddelkov. Njegova ekshibicija je med zdravstvenim osebjem in med malimi bolniki požela velik uspeh in je prinesla mnogo veselega razpoloženja. Skupno s kolegom motokrosistom Massimom Bianconcinijem sta zapeljala tudi na kirurški oddelek, kjer sta obiskala otroke, ki niso mogli neposredno prisostvovati dogajanju.

Dvaintridesetletni Vanni Odera je bil že v otroštvu velik ljubitelj motorjev. Pri dvanajstih letih so mu zdravniki ugotovili zelo redko bolezen. Sam je v nekem intervjuju povedal, da ima srce na desni strani in vse notranje organe obrnjene. Leta 2009 je začel s projektom mototerapije, ki ga posveča najbolj ranljivim osebam, hudo bolnim, invalidom in avtistom.