Truplo ženske, ki so ga preteklo sredo našli v zaraščenem predelu svetoivanskega parka, ustreza pogrešani Liliani Resinovich.Truplo naj bi identificiral brat pokojne Liliane Resinovich, Sergio Resinovich, ki je identifikacijski postopek opravil preko fotografije trupla, ki so mu jo pokazali preiskovalci. Obdukcijo, s katero bodo tudi uradno potrdili identiteto trupla in ugotovili datum in vzrok smrti, bodo opravili v prihodnjih urah.