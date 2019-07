Mucka rešili iz štirimetrskega vodnjaka

V Ul. Hermada na Opčinah je danes zjutraj mucek padel v štirimetrski vodnjak, v katerem je za približno pol metra vode. Našel je manjšo oporo v steni vodnjaka in priplaval iz vode, toda stene vodnjaka ni uspel preplezati. Na kraj so prihiteli gasilci z Opčin in Trsta. Gasilec se je ob posluževanju tehnike za jamarsko, gorsko in vodno reševanje uspel spustiti do živali. Prestrašenega, toda na srečo nepoškodovanega mucka, je zaprl v kletko, ostali gasilci so jo nato z vrvjo dvignili iz vodnjaka. Mucka so gasilci naposled izročili lastniku. Konec dober vse dobro.