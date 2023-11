Muzej kamna odslej tudi na spletu

V dvorani občinskega sveta Občine Devin - Nabrežina so včeraj predstavili novo spletno stran Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov - Kamen, za katerega je dala pobudo občna in za katerega skrbi društvo Casa C.A.V.E. (Contemporary Art VisoglianoVižovlje Europe). Muzej na prostem poudarja kulturno in geološko dediščino nabrežinskega kamna in kamnolomov, naslov njegove spletne strani pa je www.museokamen.eu.

Pozornost do območja

Včerajšnje predstavitve so se udeležili župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, devinsko-nabrežinska odbornica za kulturo Marjanka Ban, odbornica za kulturo Občine Repentabor Melania Kalz, predsednica društva C.A.V.E. Fabiola Faidiga ter članici strokovno-projektnega odbora Maddalena Giuffrida in Jasna Simoneta.

V okviru prireditve Energija krajev Festival vetra in kamna, ki ga prireja Casa C.A.V.E. bo danes v veliki dvorani SKD Igo Gruden v Nabrežini ob 16.30 dogodek z naslovom Ustvarjalno prerojenje oz. srečanje z Markom Pogačnikom in Luigijem Naccijem v sodelovanju s Triestebookfest, SKD Igo Gruden in turistično kmetijo Juna iz Nabrežine; srečanje bo potekalo v slovenščini in italijanščini, s konsekutivnim tolmačenjem.