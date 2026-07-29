Škedenj bo v soboto zaživel pod zvezdami

Škedenj bo v soboto zopet zaživel pod zvezdami. Okraj v tržaškem predmestju, nekoč slovenska vas ribičev, kmetov in krušaric, se bo za en večer spremenila v prizorišče za kulturne prireditve in zabavne aktivnosti na prostem. Pri organizacij priljubljenega dogodka, ki so ga včeraj predstavili v tržaški Mestni hiši, bodo sodelovala vaška društva, tudi slovenska, trgovine in župnija svetega Lovrenca. Dvojezičnost je videti tudi na vabilu s programom, izdali so ga tudi v slovenskem jeziku.

Dogodek prireja Občina Trst v sodelovanju s stanovsko organizacijo trgovcev Confcommercio in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem. »Kar se je pred petimi leti rodilo kot eksperiment, je postalo utečena tradicija,« je zadovoljno ugotavljala tržaška podžupanja Serena Tonel, ki se je zahvalila sodelujočim, tudi prevoznemu podjetju Trieste Trasporti, ki bo skrbelo za avtobusne povezave do Škednja. Izpred trgovine Famila v Ulici Valmaura bo od 16.30 dalje v Škedenj in nazaj vozil poseben avtobus, za vožnjo bo potrebna le običajna vozovnica ali sezonska vozovnica.

Dogajanje bo ob 16. uri uvedel turnir namiznega nogometa v krožku Arci Falisca, ob 16.30 pa bo vzdolž Škedenjske ulice zaživel obrtniški sejem, otroci se bodo zabavali na stojnici, kjer jim bodo barvali obraze, organizatorji obljubljajo tudi spektakel z milnimi mehurčki.

V društvu Ivan Grbec so za letošnjo izvedbo praznika pripravili fotografsko razstavo Škedenj, fragmenti nekdanjega časa. Kot je povedala predsednica Dunja Sancin, sodi razstava v širši projekt snovanja arhiva starih dokumentov, pričevanj in fotografij o življenju v Škednju. Razstava bo na ogled med 17. in 21. uro, s stojnico se bo na društvenem sedežu predstavilo tudi zavetišče za mačke, mladi člani zadruge 2001, ki pomaga hendikepiranim osebam, pa bodo poskrbeli za pijačo in prigrizek.

Med 18. in 20. uro bo za obiskovalce odprt tudi Škedenjski etnografski muzej v Ulici Pane Bianco 52. Ob 17.30 se bodo pri muralu v spomin na novinarko Nadio Toffa vsi preizkusili v bobnanju in to pod taktirko članov društva Drum circle. Ob 19. uri bo čas za krst Pusta, glasba godbe Refolo bo pospremila prvi zakrament Cornelia. Glasba bo odmevala tudi ob 20. in 22. uri, ko bosta nastopili skupini Bandomat in Magazzino Commerciale & Dennis Fantina.

Škedenjski zavetnik je sveti Lovrenc, ki goduje 10. avgusta. Tamkajšnji župnik Davide Chersicla je včeraj razložil, da v cerkvi hranijo več sto let stare prapore s podobo svetnika. Župnija jih je dala pred kratkim restavrirati, do 20. ure si jih bo v soboto mogoče ogledati v škedenjski cerkvi.