V Miljah bodo uredili prvi občinski mladinski center

V Miljah se je začelo načrtovanje za ureditev prvega občinskega mladinskega centra. Prizidek občinske knjižnice v ljudskem vrtu Cosina bo občina, kot so pred časom napovedali v občinskem svetu, v celoti prenovila in ga namenila dejavnostim za mladostnike.

Da se projekt razvija kot po načrtih, je sporočila Gianna Birnberg, v občinskem odboru pristojna za socialo, mlade in enake možnosti. »Mladim, zlasti najstnikom, želimo urediti center, v katerem bodo imeli na razpolago usposobljene vzgojitelje,« je med drugim povedala. »Želimo si, da bi bil center kraj osebnega in socialnega razvoja. Obenem ne gre zanemariti dejstva, da bo tako občina uredila del svojega zapuščenega premoženja in ga namenila skupnosti.«

Prenovo prostorov omogoča Fundacija CRTrieste s prispevkom v višini 200 tisoč evrov. Prizidek, ki je sicer manjše skladišče knjižnice, bodo v celoti spremenili. Uredili bodo stranišča, postavili nova okna, napeljave in ogrevanje. Na zadnjem obisku je Birnberg poudarila, da bodo z deli odpravili arhitektonske pregrade. Trenutno je v skladišču več polic in didaktično gradivo, ki ga knjižnica ne uporablja več. Kmalu bodo prostore izpraznili. Preuredili bodo tudi manjši del dvorišča, kjer naj bi potekala glavnina dejavnosti.

»Mladi se bodo lahko tu srečevali, skupaj ustvarjali, prirejali dogodke in imeli svoje dejavnosti v spremstvu vzgojiteljev,« je pred časom o načrtovanem centru povedal miljski župan Paolo Polidori, »med glavnimi cilji občinskega odbora je razvoj učinkovite politike za mlade.« Projekt je občina predstavila že januarja, ko je župana posebno skrbela prisotnost skupine mladih vandalov na območju občine, t.i. maranza, ki jih je po svoje preimenoval v sodrgo.