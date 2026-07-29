Po včerajšnjem brutalnem napadu pridržali štiri ljudi

Našli so jo na avtobusni postaji, tik ob zidu, ki meji na remizo avtobusnega prevoznika Trieste Trasporti v Ulici Caduti sul lavoro. Pretepeno, hudo poškodovano. Domnevno je šlo za poskus ropa, a veliko vprašanj ostaja še brez odgovora. Preiskavo vodijo tržaški karabinjerji.

Reševalci službe 118 so z reševalnim avtomobilom in avtomobilom z urgentnim zdravnikom včeraj nekaj po 12. uri priskočili na pomoč 39-letni ženski. Odpeljali so jo v katinarsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Njeno zdravstveno stanje je bilo tako hudo, da so jo morali intubirati, kljub temu naj ne bi bila v življenjski nevarnosti.

Na kraju, kjer so našli žrtev napada, nekaj ur po dogodku ni bilo videti madežev krvi, ki bi namigovali, da je do krvavega dogodka prišlo ravno v Ulici Caduti sul lavoro. Cesta je dokaj prometna, v bližini stoji velik market Pam. Je do napada res prišlo tu? Karabinjerji, ki so na kraj prihiteli z reševalci, so tu ostali do približno 15. ure. Ogledali so si posnetke nadzornih kamer z bližnjih garaž podjetja Trieste Trasporti in zbirali obvestila, ki bi lahko pomagala razjasniti potek dogodkov.

Ko so končali z delom na avtobusni postaji linije št. 8, so se odpeljali nekoliko nižje, v smeri Ulice Svevo. V zapuščeni stavbi na hišni številki 1, na območju v lasti pristaniške uprave, so naleteli na štiri tuje državljane. Odločili so se, da jih pregledajo in legitimirajo ter preverijo morebitno povezavo z nasilnim dogodkom.

Na območje nedaleč od nakupovalnega centra Torri d’Europa so prišli tudi forenziki, ki so si ogledali in fotografirali zapuščeno stavbo. Bilo je okoli 15.20, ko sta karabinjerja v civilu na prosto pospremila prvega mlajšega moškega. Posedla sta ga v senco na bližnje stopnice, malo za tem pa mu velela, naj vstane, položi roke na zid in ga pregledala.

Minilo je še približno četrt ure, ko je v Ulico Svevo pripeljal rešilec službe 118. Reševalci so na nosila namestili termično folijo, vstopili v opuščeno stavbo in iz nje pospremili drugega moškega. Namestili so ga na nosila, pokrili s folijo, privezali z varnostnimi pasovi in ga odpeljali z rešilcem .

Tretjemu tujemu državljanu karabinjerji rok niso privezali z lisicami. Namestili so ga na zadnji sedež karabinjerskega avtomobila, ločenega od sprednjega dela vozila s pleksi pregrado, in ga odpeljali na zaslišanje na karabinjersko postajo. Moški je imel na glavi športno čepico, na sprednjem delu katere so bili vidni madeži, domnevno naj bi šlo za madeže krvi. Zatem so s karabinjerskim vozilom na zaslišanje odpeljali še četrtega tujega državljana in moškega, ki so ga pred tem pregledali na stopnicah.