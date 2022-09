Na 54. Barcolani bodo nastopili brez meja

»Slovenski prostor je živ, združujemo se z vseh koncev, še vedno govorimo med sabo in lepo sodelujemo. To želimo sporočiti s svojim skupnim nastopom na 54. Barcolani,« je bilo slišati na predstavitvi stojnice Turistične kmetije brez meja, s katero bodo tudi letos v sklopu priljubljene regate slovenski proizvajalci iz petih držav promovirali svoje pridelke. Predstavitev je potekala v prostorih osmice Fabec v Mavhinjah, »v idealnem okviru v naši občini, ki povezuje Kras in morje ter slovensko in italijansko skupnost,« je dejal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.

Od četrtka, 6., do nedelje, 9. oktobra, bodo pod okriljem manjšinske koordinacije Agraslomak skupaj nastopili zamejci z avstrijske Koroške, Porabja, Gorskega kotarja in Furlanije - Julijske krajine, pa tudi Zveza turističnih kmetij Slovenije (ZTKS). Skupni šotor bodo postavili čisto na začetek naselja Barcolana, na tržaškem mestnem nabrežju pri Velikem kanalu.